Jannik Sinner si trova al primo posto nel ranking ATP dopo aver vinto gli Internazionali di Roma 2026. La sua vittoria ha fatto aumentare il suo vantaggio rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo in classifica. L'azzurro ha stabilito nuovi record personali grazie a questo risultato, che gli consente di guidare la classifica mondiale. La posizione di Sinner nel ranking si è consolidata in seguito a questo successo e ai punti accumulati durante l’evento.

La vittoria agli Internazionali di Roma 2026 permette a Jannik Sinner di incrementare il vantaggio nella classifica Atp sul rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Alcaraz, che non ha preso parte al torneo che lo scorso anno aveva vinto in finale proprio contro l’azzurro, ha infatti perso 1000 punti, mentre Sinner con la vittoria ne ha guadagnati 350. Ora tra i due c’è un divario di 2740 punti, destinato a incrementarsi ancora al Roland Garros, dove lo spagnolo sarà assente per infortunio, dopo aver vinto lo scorso anno. Ma sono tanti i numeri di Sinner che fanno impressione, in una carriera che già fa parte di diritto della storia del tennis. Just a champ and his people??? #IBI26 pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner primo nel ranking: la classifica Atp, gli italiani e tutti i record dell’azzurro

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