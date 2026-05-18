Sinner padrone di Roma 50 anni dopo Adriano Panatta e completa il Career Golden Masters

Dopo mezzo secolo, un giocatore italiano ha vinto di nuovo gli Internazionali d'Italia, portando a casa il titolo a Roma. La vittoria segna anche il completamento del Career Golden Masters per il tennista. La precedente vittoria italiana nel torneo risale a 50 anni fa, quando ad aggiudicarsi il trofeo era stato un altro tennista nazionale. La vittoria di oggi ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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Finalmente Sinner. Dopo 50 anni un italiano torna a vincere gli Internazionali d'Italia. Panatta resta e rimarrà sempre nei nostri cuori ma ora possiamo dirlo, anzi urlarlo: Jannik, erano 50 anni che ti aspettavamo! Non poteva che essere il ragazzo di San Candido a interrompere un sortilegio, dolce per carità pensando al trionfo di Adriano nel 1976, ma pur sempre un incantesimo. Jannik fa la storia, anzi la riscrive, battendo in due set molto tirati Ruud (6-4 6-4) e ora punta deciso Parigi, allo Slam che gli manca, a quello che definisce «l’obiettivo stagionale», ad un altro record. Perché se quelli che sta collezionando ormai rischiano... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner padrone di Roma 50 anni dopo Adriano Panatta e completa il Career Golden Masters ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER A ROMA PANATTA SPERO VINCA COSI NON MI CHIAMATE PIU! tennis Sullo stesso argomento Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta e completa il Career Golden MastersLa Capitale si tinge di arancione per celebrare il trionfo di Jannik Sinner che conquista il Masters 1000 di Roma e trionfa agli Internazionali... Sinner trionfa a Roma e centra il Career Golden MastersBattuto in due set Ruud sotto gli occhi di Mattarella e Panatta, ultimo azzurro a vincere al Foro Italico nel 1976. Sinner trionfa agli Internazionali di Roma: il primo italiano mezzo secolo dopo Adriano PanattaIl tennista numero uno al mondo ha battuto il norvegese Casper Ruud. Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale, ha commentato Panatta ... famigliacristiana.it Sinner, il tramonto di Roma e l’alba di una leggendaSul Centrale del Foro Italico, mentre il sole cala dietro Monte Mario, l'azzurro rifila un doppio 6/4 a Casper Ruud ... latinaoggi.eu