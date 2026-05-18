Durante la conferenza stampa post finale, Jannik Sinner ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza come atleta, evidenziando che il sonno migliora quando si aggiudica una partita. Ha anche spiegato che, dopo una sconfitta, tende a riflettere molto su tutto ciò che è accaduto, affrontando le difficoltà legate alla gestione delle tensioni e degli insuccessi. Le sue parole hanno offerto uno sguardo più personale sulla vita di un tennista professionista, oltre agli aspetti più tecnici del suo percorso.

Durante la conferenza stampa post finale, Jannik Sinner racconta il lato più umano della vita da atleta, parlando delle difficoltà nel gestire tensione e sconfitte. Il numero uno del mondo ammette di fare spesso fatica a dormire dopo aver perso una partita, perché continua a ripensare agli errori e a cosa avrebbe potuto fare meglio. Diversa invece la sensazione dopo una vittoria, quando riesce finalmente a staccare mentalmente e vivere con più serenità il momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner in conferenza: “Dormo meglio quando vinco, dopo una sconfitta penso a tutto”

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Sinner Conferenza Stampa Completa in Italiano Dopo la Vittoria a Monte-Carlo 2026

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