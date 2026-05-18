Jannik Sinner si prepara per il Roland Garros con l'obiettivo di mantenere in squadra il suo attuale allenatore australiano, il quale potrebbe continuare a lavorare con lui anche dopo il torneo. Il giocatore ha spiegato che il suo successo si deve alla collaborazione tra il coach australiano e il suo preparatore tecnico italiano, che si occupa della parte fisica. La squadra sta lavorando per affrontare al meglio il torneo, che rappresenta uno dei principali obiettivi del momento.

Tutti per Jannik, ancora una volta. Nella buona e nella cattiva sorte, nelle sconfitte (poche) e nei trionfi (tanti). Il team Sinner è uno dei punti di forza del campione altoatesino: dall’agente all’ufficio stampa, a chi si occupa del fisico e della mente del numero 1 al mondo, fino ai due allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill attorno ai quali ruota l’organizzazione degli allenamenti e la programmazione. Una storia nata nel febbraio 2022, quando Jannik ha lasciato l’Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera per proseguire la carriera con il tecnico marchigiano che nel 2018 aveva già portato Marco Cecchinato sino alla semifinale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, il Roland Garros per trattenere Cahill: "papà" Darren può restare ancora?

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