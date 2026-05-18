Sinner ecco lo share della finale con Ruud Binaghi non ci sta | Dobbiamo pretendere la maggior diffusione possibile

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale tra Sinner e Ruud, sono stati registrati 4 milioni 567 mila spettatori medi in total audience, con uno share del 36,7%. Durante l’evento, sono stati contati 7 milioni 838 mila spettatori unici, mentre il momento clou, al match point, ha raggiunto un picco di oltre 5 milioni 530 mila spettatori in total audience. Binaghi ha commentato la situazione, sottolineando la necessità di una maggiore diffusione dell’evento.

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Quattro milioni e 567mila spettatori medi in total audience, con il 36,7% di share, 7 milioni e 838 mila spettatori unici e un picco di oltre 5 milioni e 530 mila spettatori in total audience al momento del match point. Qualora servisse conferma, Jannik Sinner ha dimostrato ormai di essere un fenomeno nazionale. Sono i numeri della finale degli Internazionali di ieri tra Jannik Sinner e Casper Ruud, vinta dall’azzurro in due set. In particolare, su Sky il match ha registrato 1 milione e 438 mila spettatori medi complessivi in total audience, con l’11,6% di share. Si tratta del sesto miglior ascolto per una partita di tennis su Sky. Su TV8, invece, gli spettatori medi complessivi sono stati 3 milioni e 130 mila, con il 25,2% di share. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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