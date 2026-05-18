Dopo aver vinto la finale contro Ruud agli Internazionali di Roma 2026, il tennista è stato ospite del programma televisivo ‘Che Tempo Che Fa’. Durante l’intervista, ha commentato il suo successo e ha condiviso un aneddoto sul suo rapporto con il presidente della Repubblica, descrivendolo come molto simpatico. La presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno seguito le sue parole e le sue impressioni sul risultato ottenuto.

Jannik Sinner ospite di ‘ Che Tempo Che Fa ‘ dopo la vittoria in finale contro Ruud agli Internazionali di Roma 2026. “Abbiamo vinto insieme”, ha dichiarato il campione azzurro, in collegamento con Fabio Fazio, sul Nove. “Qua a Roma domani sono due settimane che sono qui. Due settimane molto lunghe, toste. Però il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall’inizio e tutti gli allenamenti erano quasi già come una partita; quindi, sono molto contento di dare qualcosa di positivo a tutti voi, al pubblico. E quindi niente, è stato un torneo incredibile”, ha aggiunto il numero uno al mondo. Il 24enne altoatesino ha parlato anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito alla finale sul Centrale e che lo ha premiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner a ‘Che Tempo che Fa’ dopo la vittoria a Roma: “Mattarella simpaticissimo”

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SINNER parla a Sky Sport dopo la vittoria di Roma!

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