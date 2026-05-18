Sincromie va in scena la performance di show cooking firmata Carlo Olivari

Durante la XVIII edizione di Wine&Thecity®, si è svolta una performance di show cooking curata da Carlo Olivari. L'evento ha avuto luogo in una location dedicata alla manifestazione, coinvolgendo un pubblico interessato alle tecniche di cucina e alle proposte del cuoco. La performance ha avuto una durata di circa un'ora e ha previsto la preparazione di piatti specifici, con la partecipazione di Olivari che ha mostrato i passaggi principali del suo procedimento. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto al programma previsto.

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In occasione della XVIII edizione di Wine&Thecity®, la rassegna cultural-enologica che ogni anno trasforma Napoli in un palcoscenico diffuso di arte, vino e creatività contemporanea, il flagship store di Prezioso Casa a Piazza Vittoria ospita SINCROMIE, la nuova performance di show cooking dell’archichef Carlo Olivari. Un appuntamento che non è semplicemente una dimostrazione culinaria, ma un’opera dal vivo in cui colore, spazio e gesto si muovono in perfetta armonia. E in pairing con i vini di Villa Raiano, la cantina che da tre decenni porta nel calice vigne e paesaggi di Irpinia. Dopo il successo di “Quadri da Mangiare” — la performance realizzata nell’edizione 2025 di Wine&Thecity — SINCROMIE rappresenta un ulteriore affinamento della ricerca di Oivari: meno spettacolo, più opera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Va in scena ‘Qualcosa è andato storto!’ con Carlo Buccirosso La sostenibilità a scuola. Giochi e show cooking per imparare il ricicloCastel Guelfo celebra l’economia circolare domestica con le scuole e la comunità.