Simone Candido chi era il 22enne morto nella Bmw finita sotto un camion sull' A1

È un giovane di 22 anni residente ad Alessandria la persona deceduta nel sinistro avvenuto nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A1 tra Milano e Napoli. L’incidente è avvenuto quando una BMW è finita sotto un camion. La polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

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