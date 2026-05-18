Simone Candido chi era il 22enne morto nella Bmw finita sotto un camion sull' A1
È un giovane di 22 anni residente ad Alessandria la persona deceduta nel sinistro avvenuto nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A1 tra Milano e Napoli. L’incidente è avvenuto quando una BMW è finita sotto un camion. La polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.
È Simone Candido, 22 anni di Alessandria, la vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli. Lo schianto si è verificato intorno alle 2, nel tratto compreso nel territorio comunale di Villanova del Sillaro, in provincia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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