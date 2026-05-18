A Siena, due schermidori sono stati assolti dall'accusa di stupro di gruppo dopo il processo che si è concluso con questa decisione. L’atleta coinvolta ha parlato di essere stanca ma di non volersi arrendere, mentre il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste. La vicenda aveva suscitato grande attenzione, portando a un lungo iter giudiziario che si è concluso con la conferma dell’innocenza degli imputati.

“Assolti perché il fatto non sussiste”. Questa la sentenza del gup di Siena Andrea Grandinetti nei confronti di Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, due giovani schermidori italiani andati a processo in rito abbreviato con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di Fernanda Herrera, schermitrice messicana. La vicenda sarebbe avvenuta durante un raduno internazionale a Chianciano Terme (Siena), tra il 4 e 5 agosto 2023. La procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere per entrambi gli imputati. La giovane era presente in aula ed è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza. “Mi chiamo Fernanda... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siena, assolti due schermidori accusati di stupro di gruppo. L’atleta in lacrime: “Non ci posso credere. Sono stanca, ma non mi fermerò mai”

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Assolti i due schermidori azzurri accusati di stupro: il commento dell'avvocato e della ragazza

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