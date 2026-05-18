Sicurezza stradale in Valtrebbia | i carabinieri blindano la 45 contro la guida spericolata
Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli lungo la SS 45 e le vie principali che attraversano la Val Trebbia, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida. La Compagnia di Bobbio ha organizzato un servizio coordinato di verifica del territorio, coinvolgendo diversi posti di blocco e pattuglie. L’operazione si concentra sulla sicurezza stradale e sulla repressione di eventuali infrazioni, in particolare per contrastare la guida spericolata lungo questa strada.
La Compagnia Carabinieri di Bobbio ha predisposto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio lungo la SS 45 e sulle principali direttrici che conducono in Val Trebbia, con finalità prevalentemente preventive e di sicurezza stradale.L’attività, intensificata in una giornata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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