Negli ultimi anni, la Sicilia ha affrontato una situazione finanziaria complessa, con un deficit di circa cinque miliardi di euro. Recentemente, sono stati adottati interventi che hanno portato a un nuovo avanzo di bilancio, segnando una svolta significativa per le finanze regionali. La gestione delle risorse e le strategie adottate sono al centro dell’attenzione, così come le figure responsabili della guida economica che hanno contribuito a questa ripresa. Le azioni intraprese hanno permesso di recuperare risorse e rimettere in moto il bilancio regionale.

? Punti chiave Come è stato possibile azzerare un buco di 5 miliardi?. Chi ha guidato la svolta economica che ha liberato le risorse?. Perché la crescita del Pil siciliano rischia di essere un'illusione?. Come verranno usati i nuovi fondi per evitare il clientelismo?.? In Breve Gestione Baccei e trattative con il Tesoro hanno azzerato il deficit ereditato da Crocetta.. Crescita del Pil 2023-2024 trainata da edilizia 110% e risorse PNRR.. Necessità di investimenti in agrivoltaico, logistica e gestione risorse idriche regionali.. Rischio di sprechi per spese improduttive e clientelismo post gestione emergenza.. Il bilancio della Regione Siciliana mostra oggi un avanzo primario dopo anni di deficit, grazie alla gestione dei conti avviata nel 2013 con il Fiscal Compact europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: dal buco di 5 miliardi al nuovo avanzo di bilancio

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Landini.. per me, una delle persone con il più basso indice di gradimento e stima..!! Meno me lo fate vedere e meglio sto’ e quando lo vedete voi, chiedetegli del fallimento CGIL Sicilia con un buco di oltre 5 milioni..e, chi li paga..??? x.com

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