Un uomo di 60 anni è deceduto dopo un intervento durato 18 giorni, a seguito di un incidente avvenuto il 29 aprile scorso mentre lavorava con un trattore sull’argine del Po di Volano, a Codigoro. L’operaio era rimasto gravemente ferito e aveva subito un trauma importante, che ha portato alla sua lunga agonia. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore, dopo settimane di tentativi di salvataggio da parte dei medici.

Non ce l’ha fatta Andrea Scalambra, l’operaio di 60 anni rimasto gravemente ferito il 29 aprile scorso mentre lavorava con il trattore sull’argine del Po di Volano, a Codigoro. Il suo cuore ha smesso di battere, l’altra sera, a distanza di 18 giorni dal terribile incidente. Ma veniamo ai fatti. L’operaio del Comune di Codigoro, venne travolto dal suo stesso trattore col quale stava tagliando l’argine. Arrivarono immediatamente i soccorsi e venne ricoverato all’ospedale di Cona a causa delle gravi ferite subite. Fin da subito, nella mattinata del 29 aprile, quando Andrea fu vittima dell’incidente le sue condizioni erano apparse gravissime e venne trasportato con l’elisoccorso al Sant’Anna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta con il trattore. Lunga agonia di 18 giorni: "Andrea non ce l’ha fatta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chiara Mammola travolta e uccisa a 5 anni da un trattore: alla guida c'era il papà

Sullo stesso argomento

Antonio Gentile non ce l’ha fatta, il papà di Gaetano è deceduto dopo una lunga malattiaNell’ottobre del 2024 ha perso suo figlio nel tragico incidente stradale avvenuto di ritorno dalla trasferta Potenza-Foggia, con lui morirono altri...

Fabio non ce l'ha fatta: è morto dopo anni di agonia, nel 2021 fu vittima di un'aggressioneFabio Visconti non ce l'ha fatta: è deceduto all'età di 37 anni nella tarda serata di sabato 25 aprile.

iltempo.it/attualita/2026… DARIO MARTINI 15 maggio 2026 C’è chi tifa Iran anche in Italia. Lo scorso 9 maggio a Roma, nella grande sala dell’auditorium di via Rieti, si è tenuto un convegno dal titolo significativo: Capire l’Iran, organizzato dall’autoproclama x.com

Si ribalta con il trattore. Lunga agonia di 18 giorni: Andrea non ce l’ha fattaNon ce l’ha fatta Andrea Scalambra, l’operaio di 60 anni rimasto gravemente ferito il 29 aprile scorso mentre lavorava con il trattore sull’argine del Po di Volano, a Codigoro. Il suo cuore ha smesso ... ilrestodelcarlino.it

Oggi nel 1723: Il Consiglio Comunale di Lipsia si accontenta di Johann Sebastian Bach reddit

Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicotteroL’uomo stava affrontando un tratto in salita per rientrare a casa, dopo aver riscontrato un problema alla frizione del mezzo. Verosimilmente proprio a causa del guasto, il veicolo ha iniziato a ... ecodibergamo.it