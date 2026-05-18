Si rafforza la rete digitale per il turismo al via la partnership tra ReggioCalabriaGuideit e InCalabria
Una nuova collaborazione nel settore turistico si è appena consolidata tra una piattaforma di guide locali e un sito dedicato alla prenotazione di esperienze in Calabria. La partnership mira ad ampliare le offerte di servizi digitali disponibili ai visitatori, integrando le informazioni e le risorse online per promuovere il territorio. Entrambe le realtà hanno annunciato l'inizio di questa collaborazione, che si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della presenza digitale nel settore del turismo regionale.
ReggioCalabriaGuide.it amplia la propria rete di collaborazioni e avvia una nuova partnership con InCalabria, piattaforma dedicata alla selezione e alla prenotazione di esperienze turistiche in Calabria.L’intesa si inserisce nel percorso avviato dalla web app turistica promossa da Confesercenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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