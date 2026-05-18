Shai l' eleganza del migliore | ancora Mvp regala trench e orologio di lusso ai compagni
Shai ha ripetuto la sua prestazione da MVP, ottenendo ancora una volta un punteggio di 83 su 100. Con una media di 31,1 punti a partita, si conferma tra i migliori della stagione. Durante le ultime settimane, ha regalato trench e orologi di lusso ai compagni di squadra. La sua presenza in campo continua a essere determinante e le sue performance hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La stagione si avvia alla conclusione e i risultati di Shai restano sotto i riflettori.
Per il secondo anno consecutivo il premio di Mvp della stagione lo conquista Shai Gilgeous-Alexander. Il canadese di Oklahoma City riceve ben 83 voti al primo posto del ballot di una giuria composta da 100 votanti (della quale fa parte anche la Gazzetta dello Sport), superando Nikola Jokic e Victor Wembanyama. “Sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo di giocatori (quelli che hanno vinto il premio in due stagioni consecutive, ndr) che hanno cambiato il basket - sottolinea Gilgeous-Alexander - devo però ringraziare i miei compagni di squadra, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, è tutto molto più grande di me”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Jokic Mvp dell'Nba? Se la gioca, ma c'è una regola che potrebbe dare il premio a Shai
Perché Shai, Doncic, Jokic e Wemby possono diventare Mvp, e perché no“Penso sia ragionevole che a questo punto della stagione ci sia ancora un dibattito”.
Shai Maestro, il talento del pianoforte sul palco del Del Monaco: Il mio jazz? Onesto e creativo, un viaggio nell'improvvisazioneTREVISO Treviso Suona Jazz Festival celebra la giornata Internazionale del Jazz e lancia l'edizione 2025 della manifestazione promossa da Urbano Contemporaneo con un'anteprima imperdibile. Il 30 ... ilgazzettino.it
L’eleganza del jazz incontra la suggestione del Teatro Ivelise con Jazz in the TheatreL’eleganza del jazz incontra la suggestione del teatro: il 15 ottobre inaugura l’VIII edizione di Jazz in the Theatre, la rassegna di concerti jazz del Teatro Ivelise. Il teatro, a pochi passi dal ... romatoday.it