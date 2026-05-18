Shai l' eleganza del migliore | ancora Mvp regala trench e orologio di lusso ai compagni

Shai ha ripetuto la sua prestazione da MVP, ottenendo ancora una volta un punteggio di 83 su 100. Con una media di 31,1 punti a partita, si conferma tra i migliori della stagione. Durante le ultime settimane, ha regalato trench e orologi di lusso ai compagni di squadra. La sua presenza in campo continua a essere determinante e le sue performance hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La stagione si avvia alla conclusione e i risultati di Shai restano sotto i riflettori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui