Sgomento a Ravarino | Una famiglia integrata Ma lui qui lo temevamo

A Ravarino, si è diffusa una sensazione di sgomento tra i cittadini dopo le dichiarazioni di alcuni residenti su un uomo che da anni viveva con la propria famiglia nel paese. Alcuni lo descrivono come una persona inquietante, anche se senza particolari caratteristiche che lo rendano evidente agli occhi di tutti. La comunità si è trovata a commentare le impressioni e le percezioni di chi lo conosceva, mentre le autorità indagano sulla situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui