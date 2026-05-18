Sgomento a Ravarino | Una famiglia integrata Ma lui qui lo temevamo
A Ravarino, si è diffusa una sensazione di sgomento tra i cittadini dopo le dichiarazioni di alcuni residenti su un uomo che da anni viveva con la propria famiglia nel paese. Alcuni lo descrivono come una persona inquietante, anche se senza particolari caratteristiche che lo rendano evidente agli occhi di tutti. La comunità si è trovata a commentare le impressioni e le percezioni di chi lo conosceva, mentre le autorità indagano sulla situazione.
"Una persona inquietante, semplicemente inquietante, niente di particolare ma. inquietante". È così che Salim El Koudri viene definito da alcuni residenti di Ravarino, dove da anni viveva inseme alla propria famiglia. Un giovane dunque schivo, solitario, isolato, emerge dal ‘profilo’: un 31enne che il mondo lo teneva fuori e che, a quanto pare, in famiglia aveva manifestato il proprio disagio trascorrendo le giornate navigando sulla rete, passando dal telefonino al pc, sottoposti a sequestro. Da quanto emerso dalle prime analisi dei dispositivi, non vi sarebbe nulla di direttamente collegabile ad una situazione di radicalizzazione islamica quanto più, ad un disagio psichiatrico ma è troppo presto per ‘azzardare’ ipotesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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