Sfruttavano i Decreti Flussi per ridurre i braccianti in schiavitù | 12 arresti

Dodici persone sono state arrestate in un'operazione che ha smascherato un sistema illecito legato ai Decreti Flussi. Le indagini hanno rivelato come alcuni sfruttassero le modalità di ingresso per ridurre i braccianti a condizioni di vera e propria schiavitù. I lavoratori, per ottenere un visto di lavoro in Italia, erano costretti a pagare fino a 13.000 euro, seguendo turni di dieci o dodici ore nei campi, con paghe molto basse e la minaccia di vedersi negato il permesso di soggiorno.

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Fino a 13mila euro per ottenere un visto di lavoro in Italia, poi turni da dieci o dodici ore nei campi, paghe da fame e la minaccia costante di non ricevere mai il permesso di soggiorno. È il meccanismo spietato che i Carabinieri hanno smantellato lunedì mattina, sgominando una rete criminale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sfruttavano il Decreto Flussi per ridurre in schiavitù i braccianti agricoli: 12 arresti a PotenzaMaxi operazione dei Carabinieri di Potenza: all'alba arrestate 12 persone responsabili di aver sfruttato il decreto flussi per ridurre "in schiavitù"... Sfruttavano i Decreti Flussi per ridurre i braccianti in schiavitù: 12 arrestiUn'inchiesta della Dda svela il lato oscuro dell'immigrazione regolare: i Decreti Flussi strumentalizzati per reclutare braccianti da schiavizzare. Dodici arresti in tutta Italia, perquisizioni anche ... leccotoday.it Sfruttavano il Decreto Flussi per ridurre in schiavitù i braccianti agricoli: 12 arresti a PotenzaMaxi operazione dei Carabinieri di Potenza: all'alba arrestate 12 persone responsabili di aver sfruttato il decreto flussi per ridurre in schiavitù ... fanpage.it