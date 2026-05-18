Sfondano il cancello della concessionaria e portano via un' auto super accessoriata

Nella notte tra Curti e Macerata Campania, alcuni malviventi hanno forzato il cancello di una concessionaria di auto e hanno portato via un veicolo molto accessoriato. L’episodio si è verificato nella zona Madonna delle Grazie, dove sono stati notati i ladri mentre agivano. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’operazione né sui responsabili, ma l’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine. La concessionaria si trova in una zona di passaggio, vicino a diverse altre attività commerciali.

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