Sfiducia degli europei verso gli armamenti USA che acquistano per Kiev

Negli ultimi tempi, gli europei mostrano crescente scetticismo riguardo alle forniture di armamenti statunitensi destinate a Kiev. La guerra in Iran ha portato all’esaurimento di parte delle scorte militari degli Stati Uniti, sollevando dubbi sul rispetto degli accordi di vendita promessi. Mentre gli arsenali vengono esauriti, le nazioni europee si domandano se Washington riuscirà a mantenere le consegne già concordate, alimentando così una crescente preoccupazione sulla stabilità delle forniture militari internazionali.

La guerra contro l’Iran sta consumando gli arsenali statunitensi. L’Europa comincia a chiedersi se Washington saprà veramente onorare l’impegno di vendere quegli armamenti che ha ordinato a beneficio dell’Ucraina. Alcune consegne sono già in ritardo: cresce così il timore di aspettare anni prima che Kiev riceva le armi targate USA acquistate coi soldi dei contribuenti europei. Il ritardo nelle consegne. Le tempistiche dilatate delle consegne sono il primo segnale che qualcosa non va. Da parte sua, l’amministrazione Trump giura di non aver preso le armi destinate all’Ucraina per impiegarle nelle operazioni contro Teheran. Al tempo stesso Washington avverte che sono possibili altri ritardi nella produzione di munizioni per i sistemi di difesa antiaerea HIMARS, NASAMS e Patriot. 🔗 Leggi su Follow.it

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Ecco come funziona il potente sistema dei gradi militari USA

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