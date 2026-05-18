Sfida radiofonica | 6 ore di diretta per i 3 anni di Joy e Nicola

Una radio locale ha annunciato una sfida speciale in occasione del terzo compleanno di due conduttori. La trasmissione, che durerà sei ore senza interruzioni, coinvolgerà i presentatori in una diretta continua. Durante l’evento, saranno proposti nuovi segmenti gastronomici rivolti agli ascoltatori, senza specificare i dettagli su come si manterrà l’energia per tutta la durata della trasmissione. La diretta si svolgerà in un giorno ancora da definire e coinvolgerà diverse fasce orarie.

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? Punti chiave Come faranno a reggere sei ore di diretta senza interruzioni?. Quali nuovi segmenti gastronomici hanno preparato per i loro ascoltatori?. Chi sono gli ospiti a sorpresa che testeranno la loro resistenza?. Cosa succederà se la coppia non riuscirà a finire la maratona?.? In Breve Diretta programmata lunedì 18 maggio dalle ore 8 alle 14 su UniBg OnAir.. Contenuti includono rubriche storiche e nuovi segmenti dedicati al mondo del cibo.. Sfida basata su un gioco condiviso con il pubblico negli ultimi tre anni.. Evento mira a testare la resistenza creativa e tecnica della coppia bergamasca.. Joy e Nicola lanciano una sfida di resistenza su UniBg OnAir questo lunedì 18 maggio, con una diretta speciale che durerà sei ore consecutive dalle 8 alle 14. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida radiofonica: 6 ore di diretta per i 3 anni di Joy e Nicola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RADIO POPOLARE COMPIE 50 ANNI, MARATONA RADIOFONICA E MOSTRA A FABBRICA VAPORE Sullo stesso argomento Anya Taylor-Joy festeggia quattro anni di matrimonio, la tenera dedica del maritoL’amore è nell’aria in questa primavera appena accennata, soprattutto per Anya Taylor-Joy e il marito Malcolm McRae, che festeggiano quattro anni di... Scherma, GPG Riccione al via: 18 anni di partnership tra Kinder Joy of Moving e FederschermaDal 7 al 14 maggio il Gran Premio Giovanissimi celebra la “maggiore età” dell’accordo: 24 titoli italiani U14 e un Villaggio dello sport dedicato ai...