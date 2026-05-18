Settimana Europea dei Parchi gli Aurunci protagonisti | il programma degli eventi tra Formia Itri e Maranola

Durante la Settimana Europea dei Parchi, gli Aurunci sono al centro di diverse iniziative che si svolgono tra Formia, Itri e Maranola. Il programma comprende eventi dedicati alla scoperta delle bellezze naturali e delle tradizioni locali, con escursioni, mostre e attività di sensibilizzazione sulla tutela ambientale. Le manifestazioni prevedono anche momenti dedicati alla promozione di pratiche sostenibili e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle aree protette. L’obiettivo è coinvolgere cittadini e visitatori nella conoscenza del territorio.

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Formia, 18 maggio 2026 – Natura, cultura, cammini, fruizione sostenibile, tradizioni e tipicità locali. Sono questi i temi al centro della Settimana Europea dei Parchi 2026, che da venerdì 22 a domenica 24 maggio porterà nel territorio degli Aurunci tre giornate di eventi, attività all’aperto e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale. Gli appuntamenti si svolgeranno tra Itri, Formia, Maranola, Monte Altino e il Rifugio Pornito, con un programma che prevede escursioni, laboratori creativi, stand promozionali dei Parchi del Lazio, esposizioni di prodotti artigianali, degustazioni di tipicità locali, musica del repertorio storico aurunco, spettacoli e voli in mongolfiera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Una settimana tra teatro, jazz e incontri: il programma degli eventi “Scrittori in Circolo”: il programma degli eventi della settimanaLa settimana si aprirà Mercoledì 11 marzo alle ore 18 alla Biblioteca Rilliana, nel Salone delle Feste del Castello di Poppi. Giornata Europea dei Parchi (24 maggio):parchi e riserve della Valtellina raccontano l’impegno per la biodiversità alpina (mi-lorenteggio.com) Sondrio, maggio 2026 – Il 24 maggio si tiene la Giornata Europea dei Parchi, che celebra il patri ... mi-lorenteggio.com Giornata Europea dei Parchi e Giornata Mondiale della Biodiversità: eventi e attività nell'Arcipelago ToscanoAttraverso escursioni guidate, attività divulgative e laboratori, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano invita residenti e visitatori a vivere il territorio in modo consapevole, approfondendo la conos ... teatronaturale.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit