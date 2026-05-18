Durante la settimana dedicata alla celiachia, un panificio locale ha presentato una nuova proposta di pane senza glutine chiamata “Celtica”. Questa novità è stata realizzata con l’obiettivo di offrire un prodotto privo di glutine senza rinunciare al gusto e alla consistenza. La produzione si inserisce in un contesto in cui spesso si associano i prodotti senza glutine a limitate varietà, con poca varietà e sapore. La “Celtica” è stata pensata per soddisfare le esigenze di chi deve seguire una dieta senza glutine.

Quando si ha a che fare con il “senza glutine”, spesso il pregiudizio è dietro l’angolo: poco gusto, niente sapore, consistenze tutt’altro che invitanti. Per fortuna però, i pregiudizi sono fatti per essere smentiti e la Settimana Nazionale della Celiachia è un’occasione per sfatare questi falsi miti e contribuire a un’informazione sempre più consapevole e sensibile legata a tutto ciò che riguarda l’alimentazione gluten free. L’edizione 2026 della Settimana Nazionale promossa dall’ Associazione Italiana Celiachia, si è svolta dal 9 al 17 maggio, riportando al centro il tema dell’inclusione a tavola e della corretta informazione scientifica. Un tema sempre più attuale anche in Italia, dove le diagnosi di celiachia continuano a crescere e il mondo della ristorazione si sta attrezzando con proposte dedicate e sicure. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Settimana della Celiachia, Cimarra 4 sforna la speciale “Celtica” gluten free

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