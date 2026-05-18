Nel 2026, il mercato del lavoro in Italia presenta un divario tra le opportunità di impiego e la disponibilità di candidati qualificati. Nonostante ci siano posizioni da coprire, il 70% delle aziende italiane segnala difficoltà nel trovare profili adeguati alle proprie esigenze. Questo scenario si verifica in un contesto in cui la domanda di competenze avanzate cresce rapidamente, mentre l’offerta di candidati con le competenze richieste risulta insufficiente.

IL LAVORO non manca, ma i candidati sì. È questo il cortocircuito che continua a frenare il mercato italiano nel 2026, dove la domanda di competenze corre più veloce dell’offerta. Secondo il nuovo rapporto “Talent Shortage” di ManpowerGroup, il 70% delle aziende dichiara difficoltà nel reperire i profili necessari. Una quota ancora elevata, anche se in miglioramento rispetto al 78% dello scorso anno. Segnale che la tensione sul mercato del lavoro resta strutturale, ma con qualche primo segnale di raffreddamento. Il quadro che emerge è quello di un mercato in transizione, dove il problema non è tanto la quantità di lavoro disponibile quanto la qualità delle risorse umane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sette aziende italiane su 10 non trovano i profili adatti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Network Closet DISASTER – Real Site Survey for Company Takeover (Cable Chaos!)

Sullo stesso argomento

Evoluzione lavoro: in Italia 7 aziende su 10 non trovano i profili di cui hanno bisognoLa carenza di talenti continua a rappresentare per le imprese italiane una vera e propria sfida.

Il lavoro che manca alle imprese, in Italia i profili introvabili per 7 aziende su 10: i settori più ‘esposti’ROMA - La ricerca del personale resta uno dei principali colli di bottiglia per la crescita delle imprese italiane.

Sul tavolo programmazione dei bandi, fondi di rotazione, caro bollette, passaggio generazionale, giovani e formazione. #Veneto #Padova #Cronaca #Aziende x.com

Lavoro, in Italia sette aziende su dieci non trovano profili di cui hanno bisogno(Teleborsa) - La carenza di talenti continua a rappresentare una sfida per le imprese italiane: nel 2026 il 70% delle aziende dichiara difficoltà a reperire i profili necessari, un valore che, sebbene ... borsaitaliana.it

Fiskaly al Salone dei Pagamenti: il cloud trasforma la fiscalizzazione, sette aziende su dieci pronte a investireFiskaly al Salone dei Pagamenti 2025: le soluzioni cloud rivoluzionano la fiscalizzazione, sette aziende su dieci pronte a investire per efficienza e conformità Al Salone dei Pagamenti emerge con ... affaritaliani.it