Sesto Fiorentino Street Food Festival

A Sesto Fiorentino sta per iniziare il nuovo appuntamento con il Street Food Festival, un evento che porta in città una vasta selezione di cibi di strada provenienti da diverse regioni. Durante la manifestazione, saranno presenti numerosi espositori con stand che offriranno specialità gastronomiche di varia provenienza, dal dolce al salato. L’evento si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diverse aree dedicate all’intrattenimento e alla degustazione. L’organizzazione ha comunicato le date ufficiali e l’orario di apertura, invitando i cittadini a partecipare.

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