Sesto Fiorentino Street Food Festival
A Sesto Fiorentino sta per iniziare il nuovo appuntamento con il Street Food Festival, un evento che porta in città una vasta selezione di cibi di strada provenienti da diverse regioni. Durante la manifestazione, saranno presenti numerosi espositori con stand che offriranno specialità gastronomiche di varia provenienza, dal dolce al salato. L’evento si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diverse aree dedicate all’intrattenimento e alla degustazione. L’organizzazione ha comunicato le date ufficiali e l’orario di apertura, invitando i cittadini a partecipare.
Sesto Fiorentino si prepara ad accogliere l'eccellenza del cibo di strada con una nuova edizione del. La manifestazione, ad ingresso gratuito, animerà Piazza Vittorio Veneto da venerdì 22 a domenica 24 maggio, trasformando il cuore della città in un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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