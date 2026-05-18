Una nuova ricerca scientifica ha scoperto che il modo in cui respiriamo può influire su problemi di ansia e insonnia. Lo studio ha analizzato il rapporto tra tecniche di respirazione e disturbi legati al sonno, evidenziando come pratiche specifiche possano migliorare la qualità del riposo e ridurre l’ansia. I ricercatori hanno osservato che molte persone respirano in modo superficiale o irregolare senza rendersene conto, e che correggere questa abitudine potrebbe apportare benefici al benessere generale.

Respiriamo incessantemente, eppure forse lo facciamo male da tutta la vita. Possibile che l’uomo abbia sequenziato il genoma, costruito “vaccini” contro il cancro, sconfitto malattie che solo fino a poco più di 10 anni fa sembravano condanne, e nello stesso tempo continui a ignorare l’abc del respiro? A quanto pare sì. Un libro appena uscito in Italia, firmato dal medico ed ex primatista mondiale di apnea Mike Maric, dal titolo Atlante illustrato del respiro, 100 esercizi pratici per grandi e piccoli, ci spalanca un mondo su un argomento finora quasi del tutto ignorato, suggerendo che molti dei nostri problemi quali ansia, insonnia e perfino alcune disfunzioni sessuali siano – anche – il risultato di questo gesto naturale e primitivo, che però eseguiamo male. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sesso, ansia e insonnia: la clamorosa scoperta scientifica sul modo in cui respiriamo

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