Servizio civile regionale OpenCom apre quattro posti ad Arezzo

OpenCom, cooperativa sociale con sede in Piazza Giotto, ha aperto le candidature per quattro posti di Servizio civile regionale ad Arezzo. I giovani interessati avranno l’opportunità di trascorrere i prossimi dodici mesi in attività legate ai progetti di progettazione europea, secondo quanto previsto dal bando della Regione Toscana. La selezione coinvolge quattro posti disponibili, e le domande sono ora aperte per chi desidera partecipare a questa esperienza.

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