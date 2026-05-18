Servizio civile regionale OpenCom apre quattro posti ad Arezzo
OpenCom, cooperativa sociale con sede in Piazza Giotto, ha aperto le candidature per quattro posti di Servizio civile regionale ad Arezzo. I giovani interessati avranno l’opportunità di trascorrere i prossimi dodici mesi in attività legate ai progetti di progettazione europea, secondo quanto previsto dal bando della Regione Toscana. La selezione coinvolge quattro posti disponibili, e le domande sono ora aperte per chi desidera partecipare a questa esperienza.
Quattro giovani potranno trascorrere i prossimi dodici mesi nel cuore della progettazione europea. OpenCom, cooperativa sociale con sede in Piazza Giotto, ha aperto le candidature per quattro posti di Servizio civile regionale, nell'ambito del bando della Regione Toscana che mette. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
Servizio civile regionale, OpenCom apre quattro posti ad Arezzo per giovani fra i 18 e i 29 anniArezzo, 18 maggio 2026 – Quattro giovani potranno trascorrere i prossimi dodici mesi nel cuore della progettazione europea.
Servizio Civile Regionale 2026: 3 posti ad Arezzo con Uici per il progetto "Metti a fuoco l’inclusione: fai parte dell’opera"L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Arezzo lancia un appello ai giovani toscani: c'è tempo fino al 10 giugno per candidarsi al...
Servizio civile regionale, OpenCom apre quattro posti ad Arezzo per giovani fra i 18 e i 29 anniDodici mesi di esperienza nella progettazione europea, assegno mensile di 507,30 euro. Candidature entro il 10 giugno ... lanazione.it
Servizio Civile Regionale 2026: 44 posti all'Ausl Toscana centro, domande entro il 10 giugnoServizio Civile Regionale 2026: 44 posti all'Ausl Toscana centro tra Firenze, Prato, Empoli e Pistoia. Domande online entro il 10 giugno ... gonews.it