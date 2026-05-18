Nel campionato di Serie D, le squadre di Desenzano e Folgore si preparano a sfide cruciali per le loro ambizioni di qualificazione. Il Desenzano affronta il Grosseto con l’obiettivo di mantenere il primo posto, mentre la Folgore cerca di conquistare un punto contro il Vado. Le gare si svolgeranno nelle prossime settimane e rappresentano momenti decisivi per la loro posizione in classifica, con eventuali conseguenze sui playoff e sulla corsa allo scudetto.

? Domande chiave Come farà il Desenzano a consolidare il primato contro il Grosseto?. Quale strategia userà la Folgore per strappare il punto decisivo al Vado?. Perché il Ligorna è considerato lo scoglio più ostico per il Varese?. Cosa può cambiare l'esito della sfida Casatese-Chievo per l'identità locale?.? In Breve Desenzano punta alle semifinali scudetto con 3 punti in classifica insieme all'Ostiamare.. Folgore Caratese di Gaburro può passare con un pareggio contro il Vado.. Varese di Andrea Ciceri sfida il Ligorna dopo il recente 2-1 alla Biellese.. Casatese Merate affronta il Chievo dopo il pesante 4-0 inflitto alla Leon.. Alle ore 16:00 di oggi, il Desenzano sfida il Grosseto per il bis nella poule scudetto della Serie D, mentre la Folgore Caratese affronta il Vado con l’obiettivo di strappare un punto decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie D, scudetto e playoff: Desenzano e Folgore in campo per il salto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Serie D, in campo anche Varese e Casatese per l’ultimo atto dei playoff. Poule scudetto, Desenzano vuole il bis col Grosseto. Folgore Caratese all’esame Vado: basta un puntoFolgore Caratese e Desenzano sono pronte a compiere l’ultimo passo verso le semifinali della poule scudetto di serie D.

Playoff Scudetto: le teste di serie vincono gara 1 sfruttando il fattore campoLe prime sfide dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 di pallavolo femminile hanno confermato il rispetto del fattore campo, con...

17/5/26. CALCIO serie D, semifinali di play off: Union Clodiense-Este 1-0 (FOTO); Legnago Salus-Mestre 2-0. Finale tra Union Clodiense e Legnago. RUGBY: Femicz Rovigo-Petrarca 15-18. Finale il 2/6 tra Petrarca e Valorugby Emilia: decisiva per lo scudetto x.com

Liberali su Milano: Mi dicevano che ero troppo piccolo. Ma solo perché sei più grande non significa necessariamente che sei più forte. Dal mio esordio in Serie A, ricordo il coro della Curva Sud. Il mio saluto a Milano? Zero rimpianti. reddit

Prosegue la Poule Scudetto di Serie D: oggi in campo la 2ª giornata della competizioneIn attesa poi del fine settimana per playoff e playout, tornerà in campo questo pomeriggio la Serie D, con la 2ª giornata dei triangolari della Poule Scudetto, che incoronerà la regina delle regine: l ... tuttomercatoweb.com

Poule Scudetto Serie D, definito il programma della prima fase. Il Grosseto in campo il 13 e il 17 maggioCondividi i nostri contenuti© RIPRODUZIONE RISERVATA – il presente contenuto è utilizzabile solo citando GROSSETO SPORT Quest’oggi è stato reso noto il programma della prima fase della poule Scudetto. grossetosport.com