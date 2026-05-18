Serie B | polemiche dopo quanto avvenuto nella semifinale d’andata dei playoff contro la Juve Stabia Monza sarà un ritorno ad altissima tensione
Nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia si sono registrate tensioni e polemiche. Nel corso del match, il Monza ha mostrato una determinazione superiore rispetto alle partite precedenti, culminata con un finale di gara molto acceso. La partita si è conclusa con alcune contestazioni e discussioni tra le due squadre, lasciando aperti molti interrogativi sul ritorno in programma in un clima di grande attesa e pressione.
Non solo la ben nota qualità tecnica, nel finale dell’andata della semifinale playoff contro la Juve Stabia, il Monza ha tirato fuori anche quella grinta che sembrava essere evaporata a Mantova. Domani, nel ritorno all’U-Power, basterà un altro pareggio, dopo il 2-2 di sabato, per approdare in finale. Al Menti a fare il bello e cattivo tempo, lato brianzolo, è stata la difesa. Protagonista di un clamoroso sbandamento costato i due gol: dopo aver subito appena 27 reti in 36 gare, ne ha prese 7 nelle ultime 3. Allo stesso tempo, come dimostrano i sigilli di Carboni e Delli Carri, la difesa è allo stesso tempo portatrice di gol: 11 reti segnate dai centrali in stagione (Izzo, ceduto poi a gennaio, compreso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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