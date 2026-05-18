Nella penultima giornata di Serie A, il Lecce e la Cremonese hanno ottenuto importanti vittorie. La Cremonese ha battuto 1-0 in trasferta l’Udinese con un gol di Vardy al nono minuto, mantenendo vive le possibilità di rimanere in massima serie. La partita ha visto entrambe le squadre lottare per i punti necessari, mentre la decisione sulla retrocessione arriverà soltanto nell’ultimo turno del campionato.

La Cremonese mantiene vive le speranze di salvezza superando 1-0 in trasferta l’Udinese. Decisiva la rete di Vardy al 9?. I grigiorossi restano terz’ultimi in classifica con un punto di ritardo dal Lecce e all’ultima giornata sfideranno il Como. Un Lecce che si salva in extremis da una situazione complicatissima: una rete messa a segno da Stulic al 96? consente infatti ai pugliesi di espugnare 3-2 il campo del Sassuolo e mantenere il punto di vantaggio sulla Cremonese. Nell’ultima giornata di campionato i salentini ospiteranno il Genoa. I pugliesi erano andati in vantaggio per due volte con Cheddira al 14? e al 35? ma in entrambi i casi erano stati ripresi dalle marcature di Lauriente al 20? e Pinamonti all’82’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, vittorie per Lecce e Cremonese: la retrocessione si deciderà all’ultima giornata

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Serie A - Fiorentina sopra la retrocessione

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