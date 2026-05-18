Serie A ufficiale il programma dell’ultima giornata | cinque gare in contemporanea domenica sera per salvezza e Champions

La Lega Serie A ha annunciato il calendario ufficiale dell’ultima giornata, che si disputerà domenica sera con cinque partite in contemporanea. Le gare sono state programmate in modo da rispettare il criterio della contemporaneità, in modo che tutte le sfide con interessi di classifica si disputino nello stesso orario. Questa scelta riguarda le partite che coinvolgono squadre in lotta sia per la salvezza sia per la qualificazione in Champions League. La giornata rappresenta l’ultimo atto del campionato 2023-2024.

La Lega Serie A ha definito date e orari della 38ª giornata seguendo il criterio della contemporaneità per le sfide con lo stesso interesse di classifica. Anticipo venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma completo della 38ª e ultima giornata di campionato, seguendo il criterio della contemporaneità per le partite che coinvolgono squadre con il medesimo interesse di classifica. Il momento clou è fissato per domenica 24 maggio, con cinque gare in contemporanea alle 20.45 che decideranno la lotta per la salvezza e per i posti in Champions League. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Polemiche per lorario della penultima giornata di Serie A!

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