Serie A programma e orari ultima giornata | quando si decideranno corsa Champions e salvezza
Nella giornata di domenica 24 maggio si disputerà l’ultima partita del campionato di Serie A, con gli orari delle gare già definiti. La 38ª e ultima giornata vedrà scendere in campo tutte le squadre coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League e alla salvezza. Le partite si svolgeranno in orari stabiliti e sono state rese pubbliche, segnando la conclusione di una stagione che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori.
(Adnkronos) – Sono stati ufficializzati gli orari delle partite della 38ª e ultima giornata di Serie A, domenica 24 maggio. In palio gli ultimi due posti Champions, ma anche la permanenza nella massima serie con l'ultima squadra retrocessa ancora da decidere. Si inizia venerdì 22 maggio alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, poi sabato alle 18 ci. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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