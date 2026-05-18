Serie A programma e orari ultima giornata | quando si decideranno corsa Champions e salvezza

Nella giornata di domenica 24 maggio si disputerà l’ultima partita del campionato di Serie A, con gli orari delle gare già definiti. La 38ª e ultima giornata vedrà scendere in campo tutte le squadre coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League e alla salvezza. Le partite si svolgeranno in orari stabiliti e sono state rese pubbliche, segnando la conclusione di una stagione che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori.

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