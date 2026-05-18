Serie A Classifica Lecce e Cremonese tutto in 90’

Dopo la partita tra Cagliari e Torino terminata 2-1, la classifica di Serie A si aggiorna. La stagione si avvicina alla conclusione, con alcune squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. I risultati delle ultime giornate hanno visto anche il Lecce e la Cremonese ottenere punti importanti, mentre altre squadre si contendono ancora i piazzamenti finali. La graduatoria si definisce nel dettaglio, con tutte le formazioni che si preparano alle ultime sfide di campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui