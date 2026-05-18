Serie A Classifica Lecce e Cremonese tutto in 90’
Dopo la partita tra Cagliari e Torino terminata 2-1, la classifica di Serie A si aggiorna. La stagione si avvicina alla conclusione, con alcune squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. I risultati delle ultime giornate hanno visto anche il Lecce e la Cremonese ottenere punti importanti, mentre altre squadre si contendono ancora i piazzamenti finali. La graduatoria si definisce nel dettaglio, con tutte le formazioni che si preparano alle ultime sfide di campionato.
Roma, 18 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1 37ª giornata Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1 Classifica: Inter 86, Napoli 73, Milan, Roma 70, Como, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa, Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18 (Inter campione d’Italia, Napoli in Champions, Atalanta in Conference. Retrocesse in B Pisa e Verona). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Saverio Sticchi Damiani dopo Lecce-Cremonese
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#SerieA - 2025/2026: Classifica attuale e per le ultime 5 e 10 partite di ogni squadra. Risultati al 6 maggio 2026. #inter #milan #napoli #roma #juventus #bologna #como #lazio #atalanta #sassuolo #cremonese #udinese #torino #lecce #cagliari #genoa #parm x.com
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