Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 38a Giornata

Per la stagione 2025-2026 di Serie A, il calendario della 38ª giornata è stato annunciato con anticipi, posticipi e orari ufficiali. Le partite saranno trasmesse su DAZN e Sky, con sette incontri in esclusiva sulla piattaforma streaming. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta televisiva e online, con aggiornamenti regolari sulle programmazioni. La stagione si concluderà con questa ultima giornata, che vedrà le squadre impegnate in partite decisive e di alta tensione.

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