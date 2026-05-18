Sentinella silente

Un lettore di San Cataldo, località balneare nel leccese, ha inviato uno scatto dalla spiaggia. La foto ritrae una sentinella silente e immobile, catturata durante un momento di quiete sulla battigia. L’immagine è stata condivisa con un ricordo di quella giornata, senza ulteriori commenti o dettagli sul contesto. La spiaggia si presenta deserta, con l’orizzonte che si perde all’orizzonte e il mare che lambisce dolcemente la battigia.

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SAN CATALDO (Lecce) - Lo scatto di un lettore da San Cataldo, la marina leccese. Ce lo invia Paolo, dalla spiaggia. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CASTELPAGANO, IL GUARDIANO SILENTE DI APRICENA Sullo stesso argomento antonella plenzio - un luogo silenteLa Galleria Raffaella De Chirico è lieta di presentare, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la... Glaucoma: incontro a Forlì per fermare il ladro silenteIl glaucoma, definito il ladro silente della vista, minaccia la salute visiva di migliaia di cittadini romagnoli.