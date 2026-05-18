Senigallia Piazzai attacca la destra | Miracoli sanitari per voti

A Senigallia, il consigliere comunale ha criticato la destra, sostenendo che alcuni interventi sanitari sembrano essere stati realizzati per ottenere voti elettorali. Tra le questioni sollevate ci sono le modalità di funzionamento di una nuova TAC inaugurata recentemente, e i tempi di attesa per i referti oncologici, che arrivano fino a un anno. Le affermazioni si inseriscono nel dibattito locale sulle scelte e le priorità nel settore sanitario.

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? Domande chiave Come funzionerà la nuova TAC dopo le inaugurazioni elettorali?. Perché i tempi per i referti oncologici arrivano a un anno?. Chi coprirà i posti vacanti in cardiologia e nefrologia?. Quali sono i rischi reali per la sanità territoriale post-voto?.? In Breve Sanità locale sotto il 6,4% del PIL con liste d'attesa per esami di 25 giorni.. Referti oncologici in ritardo fino a un anno con pazienti verso la Caritas.. Nuova TAC al pronto soccorso richiede spostamenti costosi per ritardi edilizi palazzina emergenze.. Operatività INRCA prevista solo nel 2028 con incertezza su piano socio-sanitario Saltamartini.. A dieci giorni dalle amministrative di Senigallia, Rodolfo Piazzai denuncia una serie di annunci sanitari della destra che sembrano scaturiti da una logica pre-elettorale piuttosto che da una programmazione reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, Piazzai attacca la destra: “Miracoli sanitari per voti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dal soccorso in Ecuador alla politica: Piazzai punta su Senigallia? Cosa scoprirai Come può l'esperienza in zone di guerra trasformare la politica locale? Quali sacrifici personali ha fatto per sostenere l'obiezione... Rodolfo Piazzai (Pd): «Chirurgo, volontario, pacifista: mi rimetto in gioco per Senigallia»SENIGALLIA – Da Rodolfo Piazzai, candidato nelle liste del Partito Democratico alle elezioni amministrative di Senigallia in programma domenica 24 e... 25 aprile, Anpi Senigallia: 'cambiamo piazza ma non la voglia di festeggiare'Cambiamo piazza. Ma nonostante lo schiaffo gravissimo del Comune, non cambiamo la voglia di festeggiare il giorno della Liberazione. Così l'Anpi di Senigallia (Ancona) annuncia le celebrazioni per ... ansa.it Piazza per il 25 aprile al raduno dell'Harley, polemica a SenigalliaÈ polemica a Senigallia (Ancona) in vista delle celebrazioni per la festa della Liberazione del 25 aprile. Quest'anno, infatti, la città marchigiana ospiterà un raduno internazionale delle moto Harley ... ansa.it