In piazza a Senigallia, un ex leader politico ha partecipato a un evento dedicato a un progetto civico promosso da un altro esponente locale. La presenza ha attirato l’attenzione sulla possibile alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, sollevando domande sulla loro unione. Contestualmente, si è notato come l’ex politico abbia preferito intervenire nel contesto locale invece di partecipare a incontri con ministri provenienti dalla capitale.

? Domande chiave Come farà la coalizione di Romano a unire PD e M5S?. Perché Bersani ha scelto il dialogo locale invece dei ministri romani?. Cosa porterà la rappresentanza studentesca nel progetto civico di Senigallia?. Quali risposte concrete daranno le diverse liste ai problemi dei quartieri?.? In Breve L'incontro si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 21 in Piazza Roma.. Angela Verdecchia coordinatrice Rete Studenti Medi parteciperà al dibattito con Bersani.. La coalizione include PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Senigallia Cambia e Onda Civica.. Il progetto mira a coinvolgere le nuove generazioni e le realtà locali.. Mercoledì 20 maggio alle... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, Bersani in piazza per il progetto civico di Dario Romano

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