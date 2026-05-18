La Festa Nazionale norvegese, tradizionalmente un'occasione di festa e solidarietà, si è svolta quest'anno in un clima di forte tensione. La famiglia reale si confronta con una situazione difficile, con la madre del primogenito che appare sempre più malata e preoccupata per la salute del figlio maggiore. La crisi ha coinvolto anche altri componenti, portando a una celebrazione che ha assunto toni diversi dal solito. La discussione pubblica si concentra ora sulla difficile condizione di salute e sul futuro della famiglia reale.

L a Festa Nazionale norvegese è generalmente un momento di gioia e unione. Quest’anno, però, si è trasformata nel palcoscenico della crisi più profonda della Casa Reale. Al centro dei riflettori c’è la principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, 52 anni, apparsa visibilmente debilitata e stremata. Il Paese si è ritrovato davanti a un’immagine che unisce la dolorosa fragilità fisica della futura regina consorte a uno scandalo giudiziario senza precedenti che sta facendo crollare il consenso della monarchia. Re, regine e principesse: le serie tv sui reali e le loro famiglie. guarda le foto Mette-Marit di Norvegia, l’ossigeno e la tosse. Per la principessa, affetta da fibrosi polmonare cronica dal 2018, la giornata è stata una vera prova di resistenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sempre più malata, sempre più preoccupata per la sorte del figlio primogenito

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For wealth, she marries into a cursed noble house—but raise the heirs, the infamous prince returns!

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