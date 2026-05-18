Segreteria Pd Campania prima riunione e gruppo Whatsapp De Giovanni | Dopo aver accettato ho ricevuto insulti

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova segreteria del Partito Democratico in Campania ha tenuto la prima riunione, accompagnata dalla creazione di un gruppo su WhatsApp. Durante un intervento, uno degli esponenti ha riferito di aver ricevuto insulti sui social dopo aver accettato l’incarico. L’autore napoletano, delegato a Memoria e Cultura, ha commentato che gli insulti ricevuti gli hanno confermato di aver preso la decisione giusta. La vicenda ha attirato l’attenzione sui commenti online rivolti ai rappresentanti politici.

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Lo scrittore napoletano ha la delega a Memoria e Cultura: ha detto che gli insulti ricevuti lo hanno convinto che fosse la scelta giusta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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