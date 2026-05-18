Un ragazzo di 16 anni di Casoria è deceduto poche ore dopo aver consumato un gelato in una gelateria che frequentava regolarmente. La vittima aveva un’intolleranza al lattosio e, secondo quanto si apprende, la gelateria solitamente offriva opzioni senza lattosio, ma sabato sera qualcosa non è andato come previsto. Sono stati prelevati campioni dei gusti di gelato assunti e la salma è stata sequestrata dagli inquirenti per ulteriori analisi. La procura ha avviato indagini sulla vicenda.

Era una gelateria che frequentava spesso e che solitamente dava alternative al lattosio ma sabato sera qualcosa è andato storto: un sedicenne di Casoria, Adriano d’Orso, è morto poco dopo aver mangiato un cono gelato. Il giovane era allergico al lattosio, inutile l’arrivo del 118. La reazione allergica è durata pochi minuti ed è avvenuta subito dopo il consumo del gelato. Non appena il ragazzo si è sentito male gli amici che erano con lui lo hanno subito accompagnato a casa del padre ma quando sono arrivati le sue condizioni erano già gravi. In attesa dei soccorsi, qualcuno ha anche cercato di somministrargli del cortisone ma il tentativo è stato vano: arrivati sul posto, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne di Casoria mangia un gelato e muore: era allergico al lattosio. Prelevati i campioni dei gusti, sequestrata la salma

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Choc a Casoria: sedicenne mangia un gelato, poi il malore e la morte improvvisa

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