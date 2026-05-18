Dopo un rapporto sessuale, molte donne possono notare secrezioni, perdite rosate o tracce di sangue leggero. La ginecologa spiega che, nella maggior parte dei casi, queste secrezioni sono normali e derivano dalla combinazione di liquidi naturali come secrezioni vaginali, muco cervicale e sperma. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è importante prestare attenzione ai segnali inviati dal corpo, segni che potrebbero indicare la necessità di consultare un medico.

L e perdite dopo il sesso sono fisiologiche? Nella maggior parte dei casi è assolutamente normale. Dopo un rapporto, la vagina può espellere una combinazione di liquidi: secrezioni vaginali, muco cervicale e liquido seminale. È un processo fisiologico, naturale, legato al modo in cui il corpo si autoregola e mantiene il suo equilibrio. Durante il rapporto, infatti, la mucosa vaginale aumenta la sua lubrificazione e il collo dell’utero produce muco: è una risposta biologica perfettamente orchestrata. Dopo, è normale che parte di questi liquidi venga espulsa. Non è “perdita anomala”, ma semplicemente il corpo che si ripulisce e torna al suo stato di base. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secrezioni, perdite rosate o lievi tracce di sangue dopo un rapporto possono essere fisiologiche. La ginecologa Monica Calcagni spiega quando non preoccuparsi e quali segnali invece meritano attenzione

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