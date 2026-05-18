Secrezioni perdite rosate o lievi tracce di sangue dopo un rapporto possono essere fisiologiche La ginecologa Monica Calcagni spiega quando non preoccuparsi e quali segnali invece meritano attenzione

Da iodonna.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un rapporto sessuale, molte donne possono notare secrezioni, perdite rosate o tracce di sangue leggero. La ginecologa spiega che, nella maggior parte dei casi, queste secrezioni sono normali e derivano dalla combinazione di liquidi naturali come secrezioni vaginali, muco cervicale e sperma. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è importante prestare attenzione ai segnali inviati dal corpo, segni che potrebbero indicare la necessità di consultare un medico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L e perdite dopo il sesso sono fisiologiche? Nella maggior parte dei casi è assolutamente normale. Dopo un rapporto, la vagina può espellere una combinazione di liquidi: secrezioni vaginali, muco cervicale e liquido seminale. È un processo fisiologico, naturale, legato al modo in cui il corpo si autoregola e mantiene il suo equilibrio. Durante il rapporto, infatti, la mucosa vaginale aumenta la sua lubrificazione e il collo dell’utero produce muco: è una risposta biologica perfettamente orchestrata. Dopo, è normale che parte di questi liquidi venga espulsa. Non è “perdita anomala”, ma semplicemente il corpo che si ripulisce e torna al suo stato di base. 🔗 Leggi su Iodonna.it

secrezioni perdite rosate o lievi tracce di sangue dopo un rapporto possono essere fisiologiche la ginecologa monica calcagni spiega quando non preoccuparsi e quali segnali invece meritano attenzione
© Iodonna.it - Secrezioni, perdite rosate o lievi tracce di sangue dopo un rapporto possono essere fisiologiche. La ginecologa Monica Calcagni spiega quando non preoccuparsi e quali segnali invece meritano attenzione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Le mestruazioni devono essere davvero precise ogni mese? La ginecologa Monica Calcagni spiega perché piccole variazioni sono normali e quando è il caso di approfondireLe mestruazioni devono essere sempre regolari come un orologio? Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Un mito da sfatare: il...

Si può davvero rimanere incinta durante le mestruazioni? La ginecologa Calcagni spiega perché il rischio, anche se basso, non è mai zero e quali fattori possono influenzare l’ovulazioneÈ vero che non si può rimanere incinta durante le mestruazioni? È una convinzione molto diffusa, quasi rassicurante, ma purtroppo non del tutto...

monica calcagni secrezioni perdite rosate oLa ginecologa Monica Calcagni risponde. È normale avere perdite dopo un rapporto?Secrezioni, perdite rosate o lievi tracce di sangue dopo un rapporto possono essere fisiologiche. La ginecologa Monica Calcagni spiega quando non preoccuparsi e quali segnali invece meritano attenzion ... iodonna.it

La Ginecologa risponde. Perdite bianche: tutto normale o c’è un’infezione?Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web