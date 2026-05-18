Secondini svela l’emozione di un amore scritto sulla sabbia
Un’immagine catturata recentemente ha attirato l’attenzione di Secondini, mostrando un messaggio d’amore scritto sulla sabbia. La fotografia ha suscitato molte domande tra gli appassionati, che si chiedono cosa possa nascondere lo scatto e quale sia il significato dietro il messaggio. Nel frattempo, si è anche parlato del sistema di votazione utilizzato per determinare il vincitore di ogni mese, che prevede una procedura specifica e trasparente. Sono state diffuse anche le modalità attraverso cui si svolge questa selezione.
? Domande chiave Cosa nasconde lo scatto che ha catturato l'attenzione di Secondini?. Come funziona il sistema di votazione per decretare il vincitore mensile?. Chi riceverà le stampe professionali grazie al coinvolgimento dei lettori?. Perché questa iniziativa trasforma i cittadini in protagonisti del racconto visivo?.? In Breve Vincitore riceve 25 stampe 13×18 e un ingrandimento 20×30 da Zona Immagine.. Voto tramite like su Facebook di Senigallia Notizie all'inizio del mese successivo.. Collaborazione tra redazione locale e studio fotografico Zona Immagine a Senigallia.. Iniziativa valorizza la fotografia come collante sociale per la comunità di Senigallia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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