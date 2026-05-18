Seconda categoria Il gol di Osmani fa sognare la Galcianese

Nel secondo tempo, un gol di Osmani ha portato la Galcianese in vantaggio nel match contro il San Felice. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore della squadra ospite, con la rete decisiva segnata durante i minuti finali. La formazione di casa ha schierato tra i titolari diversi giocatori, tra cui Stiavelli e Lazzari, mentre la squadra ospite ha puntato su elementi come Cerretini e Aduwa. La gara si è disputata sul campo di San Felice.

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