Seconda categoria Il gol di Osmani fa sognare la Galcianese
Nel secondo tempo, un gol di Osmani ha portato la Galcianese in vantaggio nel match contro il San Felice. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore della squadra ospite, con la rete decisiva segnata durante i minuti finali. La formazione di casa ha schierato tra i titolari diversi giocatori, tra cui Stiavelli e Lazzari, mentre la squadra ospite ha puntato su elementi come Cerretini e Aduwa. La gara si è disputata sul campo di San Felice.
San Felice 0 Galcianese 1 (dts) SAN FELICE: Stiavelli, Lazzari, Mazzucco,Sardini, Campionini, Milani, Palandri, Sardi, Nencini, Cerretini, Aduwa. A disp.: Benvenuti, Lapenta, Nesi, Frullanti, Palma, Nardi, Gori, Musa, Verde. All.:Borrelli. GALCIANESE: Santacroce, Sanesi, Cirri, Tartaglia, Cappelli, Micheli, Del Bianco, Venturi, Osmani, Nastri, Zangirolami D. A disp.:De Felice, Banchelli, Guglielmini, Traversi, Bacciotti, Zangirolami A., Baroni, Nannini, Lami. All.:Bertini. Arbitro: Francesco Castorina della sezione di Lucca. Reti: 100’ Osmani. Un tiro da trenta metri di Osmani è finito in rete, forse anche grazie un intervento dell’estremo difensore avversario non apparso impeccabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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