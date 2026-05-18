Secco no di Fp Cgil e Ugl alle nuove modalità di gestione dei nidi | Più costi per le famiglie e meno tutele per i lavoratori

Da ilpescara.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le delegazioni sindacali di Fp Cgil e Ugl Pescara-Chieti hanno espresso un netto rifiuto riguardo alle recenti modalità di gestione dei nidi comunali. Secondo le rappresentanze, le nuove soluzioni comportano un aumento dei costi per le famiglie e una riduzione delle tutele per i lavoratori. La proposta è stata discussa durante un incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, ma entrambe le organizzazioni sindacali hanno bocciato le modifiche proposte.

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Costi più alti per le famiglie e meno tutele per i lavoratori. Questi i rischi della nuova formula scelta dal Comune per la gestione dei nidi comunali per Fp Cigl Pescara e Ugl Pescara-Chieti che, in sostanza, bocciano la proposta che è stata al centro dell’incontro tra l’ente e le associazioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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