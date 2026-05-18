Tra il pomeriggio di sabato 16 maggio e la giornata di ieri, si sono susseguite accuse tra esponenti della sinistra italiana e il leader di un partito di maggioranza. Le polemiche sono nate in seguito a dichiarazioni pubbliche e a un acceso dibattito mediatico, con i commentatori che hanno analizzato le posizioni di entrambe le parti. La discussione si è concentrata sulle politiche di accoglienza adottate negli ultimi anni e sulle critiche rivolte all’attuale governo.

Il facciatollismo della sinistra italiana è stato smascherato tra il pomeriggio di sabato 16 maggio 2026 e la giornata di ieri. Una manciata di ore che rischiano di diventare l’emblema della- poca- credibilità dell’opposizione. Che con una disinvoltura davvero invidiabile gli esponenti dell’opposizione si sono messi ad accusare il leader della Lega Matteo Salvini di fare quello che loro stessi avevano fatto fino a poco prima: sfruttare politicamente un fatto di cronaca. Breve riassunto. Sabato una bimba è morta dopo aver affrontato con la madre un viaggio della speranza. Un fatto atroce che la sinistra non ha esitato a cavalcare con la solita ridda di insulti al governo: «Giorgia mamma e cristiana non ha nulla da dire?» si chiedeva, su tutti, il dem Matteo Orfini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Se la sinistra attacca Salvini per nascondere il fallimento della sua idea di accoglienza

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