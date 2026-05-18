se il salone del libro aiuta poco i libri

La XXXVIII edizione del Salone del Libro si conclude oggi a Torino, con cinque giorni di eventi e un afflusso di visitatori superiore alle precedenti edizioni. La manifestazione, guidata dalla direttrice Annalena Benini, ha visto una presenza numerosa di pubblico, ma il rapporto tra l’interesse per i libri e il loro effettivo sostegno sembra rimanere limitato. Mentre il salone si mostra in buona salute, il settore librario nel suo complesso fatica a beneficiare pienamente di questa manifestazione.

Il Salone del libro è in buona salute, il libro non proprio. Si potrebbe sintetizzare così il bilancio della XXXVIII edizione dell’appuntamento torinese, diretto da Annalena Benini, che si chiude oggi dopo cinque giorni di incontri e migliaia di visitatori, molti in più delle precedenti edizioni. Visitatori che più che agli stand sono sembrati interessati a partecipare ai convegni e alle presentazioni, soprattutto quelli con i vip della cultura del momento: Alessandro Barbero, Roberto Saviano, Maurizio De Giovanni, Dacia Maraini, Francesco Piccolo, e via elencando. Le sale, che hanno ospitato più eventi in contemporanea, raramente sono risultate vuote o semivuote. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2026| Guida pratica definitiva

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