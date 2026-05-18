Se il cuoco guida la nave dell' anima si confondono sirene e balene

Nel corso delle interazioni quotidiane, alcuni oggetti come il citofono assumono un ruolo che va oltre la funzione pratica di aprire le porte. Queste apparecchiature diventano simboli di identità, poiché attraverso di esse si comunica la propria presenza e, in alcuni casi, si rivela anche qualcosa di più profondo sul proprio essere. Quando si suona il citofono di un’abitazione, spesso la risposta è un semplice riconoscimento personale, come “sono io”, che rende evidente il legame tra l’atto di chiamare e l’affermazione di sé.

Ci sono porte che non solo fanno entrare in un luogo, ma anche fanno entrare nella propria identità. Ad esempio, quando si suona il citofono di un'abitazione o di un ufficio ci si presenta con il proprio nome, quando invece il citofono è quello di casa, la risposta spontanea è «sono io!». Quella porta mi consegna la coscienza di me stesso. Anche la porta del confessionale è un po' così: più che entrare in uno spazio, si entra dentro se stessi. Due luoghi, comunque, altamente e densamente sacri. Poco tempo fa, una persona che ben conosco, me lo ha dimostrato, dicendomi: «Mi sento un po' sirena e un po' balena. Il mio peccato è essere spesso sirena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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