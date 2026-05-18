Scuole sport beni confiscati | Negro presenta agli scout la sua idea di città

Ieri sera, nel pomeriggio del 17 maggio, Vincenzo Negro, candidato a sindaco con la lista Viva Capodrise, ha incontrato il gruppo Scout Agesci Capodrise 2 presso la sede di piazza Massaro. Durante l'incontro, ha presentato alcune idee riguardanti le scuole, le strutture sportive e i beni confiscati presenti sul territorio. L'evento ha visto la partecipazione dei membri degli scout, interessati a conoscere i progetti futuri e le iniziative che potrebbero coinvolgere la comunità locale.

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