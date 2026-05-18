Scuole fondi europei e opere pubbliche | il confronto tra candidati sindaci e Comitati di quartiere
Durante un incontro tra i candidati sindaci e i rappresentanti dei comitati di quartiere di Reggio Calabria, sono stati discussi temi come le scuole, i fondi europei e le opere pubbliche. Nonostante alcuni problemi tecnici che hanno limitato la visibilità di alcuni interventi, le idee e le proposte dei partecipanti sono risultate comunque chiare. L’evento ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le parti, con domande e risposte sui progetti futuri e le problematiche del territorio.
Seppure con qualche problema tecnico, che non ha consentito di apprezzare pienamente tutti gli interventi, i contenuti e le idee espresse dai rappresentanti dei comitati di quartiere e dai candidati sindaci di Reggio Calabria sono comunque emersi con chiarezza.L’incontro, svoltosi questo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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