Scudetto Inter la festa nerazzurra in piazza Duomo a Milano

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera, l’Inter ha deciso di celebrare il successo conquistato nel campionato e nella coppa italiana con una sfilata in piazza Duomo a Milano. La squadra è partita da San Siro a bordo di un bus scoperto, attirando l’attenzione dei tifosi presenti in piazza. L’evento ha visto numerosi sostenitori radunati per condividere il momento di festa con i giocatori, che hanno sfilato tra gli applausi e gli inni dei tifosi.

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Domenica sera l’Inter ha lasciato San Siro a bordo di un bus scoperto per festeggiare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia in piazza Duomo. Tra un tripudio di migliaia di persone all’esterno, Lautaro e compagni hanno celebrato la loro grande stagione tra i fuochi d’artificio nel centro di Milano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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