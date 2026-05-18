Scudetto Inter la festa nerazzurra in piazza Duomo a Milano

Domenica sera, l’Inter ha deciso di celebrare il successo conquistato nel campionato e nella coppa italiana con una sfilata in piazza Duomo a Milano. La squadra è partita da San Siro a bordo di un bus scoperto, attirando l’attenzione dei tifosi presenti in piazza. L’evento ha visto numerosi sostenitori radunati per condividere il momento di festa con i giocatori, che hanno sfilato tra gli applausi e gli inni dei tifosi.

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