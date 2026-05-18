Scoperti in un cantiere del Napoletano i corpi senza vita di due donne

Due donne sono state trovate senza vita in un cantiere nella zona di Pollena Trocchia. La scoperta è avvenuta in circostanze ancora da chiarire e sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sull’identità delle vittime. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. La notizia ha attirato l’attenzione della comunità locale.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: aperta un’indagine. Tragico ritrovamento nella notte nel Napoletano. I corpi senza vita di due donne sono stati rinvenuti nella notte all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto poco prima dell’una in viale Italia, dove sono immediatamente intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme ai militari della stazione di Cercola. Corpi trovati nel piano seminterrato. Secondo le prime ricostruzioni, le due donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi vani ascensore all’interno dell’edificio ancora in costruzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scoperti in un cantiere del Napoletano i corpi senza vita di due donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Choc a Napoli, trovati in un cantiere i corpi di due donne: sarebbero precipitate da piani diversi Sullo stesso argomento Napoli, due donne trovate senza vita in un cantiere edileI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un... “Trovate morte!”. I corpi di due donne in un cantiere: sospetto terribileLa scoperta è avvenuta nel cuore della notte, in un luogo ancora immerso nel silenzio e nel buio. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Si indaga a 360 gradi e appare improbabile l'ipotesi suicidio. #ANSA x.com Scoperti in un cantiere del Napoletano i corpi senza vita di due donne(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Sul luogo del ritrovamento, in vi ... corrieredellosport.it Giallo in un cantiere edile, due donne trovate morte: indagano i carabinieriDue donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi, scoperti nella notte e non ancora identificati, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Secondo ... lostrillone.tv