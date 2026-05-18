Scopelliti spiega l' impegno per le comunali | Piaccia o no questa è anche la mia città
In vista delle prossime elezioni comunali, un esponente politico ha dichiarato di voler impegnarsi attivamente per la sua città, affermando che, piaccia o no, si tratta anche di un luogo a cui tiene molto. L'esponente aveva già avuto un ruolo di rilievo nelle ultime elezioni regionali e ora intende contribuire alla vittoria del centrodestra a livello locale. La sua presenza e il suo sostegno sono stati messi in evidenza come elementi chiave per la campagna elettorale.
Era già stato influente alle scorse elezioni regionali, ma nella sua città Giuseppe Scopelliti vuole decisamente dare un forte contributo alla vittoria del centrodestra alle comunali. E non solo, perché ormai reso conto il suo endorsement alla lista del movimento Reggio Futura, l'ex sindaco si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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