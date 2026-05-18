Scopelliti spiega l' impegno per le comunali | Piaccia o no questa è anche la mia città

Da reggiotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni comunali, un esponente politico ha dichiarato di voler impegnarsi attivamente per la sua città, affermando che, piaccia o no, si tratta anche di un luogo a cui tiene molto. L'esponente aveva già avuto un ruolo di rilievo nelle ultime elezioni regionali e ora intende contribuire alla vittoria del centrodestra a livello locale. La sua presenza e il suo sostegno sono stati messi in evidenza come elementi chiave per la campagna elettorale.

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Era già stato influente alle scorse elezioni regionali, ma nella sua città Giuseppe Scopelliti vuole decisamente dare un forte contributo alla vittoria del centrodestra alle comunali. E non solo, perché ormai reso conto il suo endorsement alla lista del movimento Reggio Futura, l'ex sindaco si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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